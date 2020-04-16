【財經評論】油價積弱露底牌　債災通縮如影隨

雖然全球主要產油國達成減產協議，但無助油價止跌。紐約原油期貨價格近日再度向下，並再創逾十八年新低。究其原因，乃全球經濟前景悲觀，石油減產的規模不足以抵銷需求萎縮所帶來的衝擊。若油價持續向下，最終不但會威脅到債券市場，令借貸成本突飆，更會加大通縮壓力，財富縮水，地緣政治風險上升，並對需求面形成惡性循環，加速全球大蕭條！

數據顯示，美國原油庫存連續十二周增長，創史上最長升浪；而紐約製造業四月份指數連續兩個月急挫至有紀錄以來新低，遠遜預期，油市供需失衡的局面昭然若揭。國際能源機構更預計，受疫情影響，今年全球石油需求將急挫百分之九，減產規模不足以阻止原油庫存增加，油儲能力快將面臨極限，油價難挽狂瀾於既倒！表面上，油價低迷只是能源市場的事，可實際上，油價積弱揭示了全球經濟極為不濟，市場上的悲觀情緒只會愈益強烈。

隨着近期有美國頁岩油企申請破產，打響了第一槍，若油價低迷趨勢不改，料美國將有四成油企難逃破產命運。須知道油企既是各主要股市的重磅板塊，即意味着股市難逃厄運。再者，石油行業投資龐大，借款佔銀行業貸款比重亦高，尤其是容易違約的高息債市，足見油市不景氣，借貸成本自然上升，令經營百上加斤，預示着倒閉潮一觸即發，債災絕非危言聳聽！

此外，油價低迷的另一個危機，乃加深通縮疑慮。全球受疫情影響，首季經濟活動陷入冰封，消費和製造業都大受打擊。當物價、工資、利率、食品價格全線向下，通縮壓力揮之不去，就會造成「賤物鬥窮人」的惡性循環，接下來消費者再延遲消費、製造業更為收縮、貿易不振、投資遞減、股市風險溢價收縮……漫長熊市令財富效應消失，結果是企業倒閉潮及失業率飆升將成為新常態。

所謂「家衰口不停」，油價低迷令產油國之間的利益關係變得繃緊，伴隨的是地緣政治風險升溫。事實上，對於大型產油國而言，需求既難控制，穩油價得從減少其他產油國的供應着手，方法離不開動干戈！適逢今年是美國大選年，對於爭取連任的特朗普而言，保油市保就業自可保選票，以他的性格，地緣政治風險升溫說不定將成為年內另一隻黑天鵝。

無論如何，油市硝煙難散，對投資、消費、政治，以及經濟的衝擊必定會持續發酵，目前全球投資者只能凡事求穩，絕非冒進之時。

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