東方日報B1：舖市爆蝕讓撻訂潮

去年反修例示威引發社會亂局，加上今年疫情肆虐，嚴重打擊本港經濟，重創零售市道。近月港島區罕有出現多宗舖位取消交易及蝕讓放盤，當中去年以逾2,500萬元成交的灣仔駱克道地舖，交易已經終止。市場人士認為，情況將會進一步惡化，同類個案將陸續浮面。

近月受疫症影響，不少商戶倒閉結業，令大量舖位空置交吉乏人問津，而過去數個月入市買舖的投資者也縮沙。

據土地註冊處資料，上述灣仔街舖個案為駱克道雙號地舖，原於去年8月以2,572.8萬元沽出，惟於月前取消買賣合約。倘計及一成大訂及佣金等使費，估計損失逾一成。資料顯示，該舖位面積1,000方呎，業主早於2006年以150萬元購入上址。

事實上，去年底該街道也錄得同類個案，毗鄰的同街雙號地下舖位，面積約1,280方呎，於去年8月以7,500萬元易手，惟其後在同年12月取消買賣合約。該舖位業主於交易取消後，把舖位轉售為租，每月意向租金約12.3萬元，但新近已降至11萬元，惟仍未獲承接。業主於2010年中以約3,463萬元買入上址。

而中環荷李活道近月也有街舖撻訂個案，街內雙號地舖面積約1,633方呎，去年12月以3,750萬元成交，本月初買家棄購離場。

自去年起港島區舖位價格走勢已相當不濟，去年8月份，駱克道面積約95方呎的單號地舖，以398萬元易手，較2012年購入價910萬元，大幅蝕讓512萬元或56.3%，成為近年來蝕得最甘的街舖買賣個案。

而近月該區陸續出現以蝕讓價放售的商舖。消息透露，天后蜆殼街雙號地舖，面積約918方呎，原先叫價4,500萬元，及後調低至3,000萬元，但仍然比舖位2017年購入價3,850萬元為低。

此外，灣仔道雙號地下A號舖，面積約1,030方呎，曾叫價6,800萬元，惟近日已降至5,500萬元，較舖位2012年購入價低約15%。而西環厚和街單號地下A2號舖，面積約350方呎，以800萬元放售，亦較2012年購入價880萬元低80萬元。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，去年中社會亂局已令舖位租售價跌兩成，本年初爆發疫情，令跌幅進一步擴大至四成至五成，情況令人意外。他預計去年購入舖位物業的投資者，有機會陸續撻訂。他又指出，該類投資者有機會損失細訂或大訂，以及佣金支出及律師費等，損失將高達樓價的12至13%。

李氏又表示，目前零售市況已較內地個人遊高峰期明顯滑落，舖位租售價較高位大幅回落，市場也沒有太多炒賣個案，他建議政府應分階段撤銷工商舖物業的從價印花稅，率先讓有意買工商舖物業自用的人士降低成本入市。

中原(工商舖)董事總經理潘志明則認為，早前有不少投資者感到疫情緩和，而且舖位售價已大幅回落，故及早入市掃貨。不過疫情仍嚴峻，零售市況低處未算低，市場出現愈來愈多商戶結業及提早遷出的個案，數個月前入市的投資者對後市信心大減，因而選擇撻訂及取消交易。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200