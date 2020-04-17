【專家點評】新興市細價股抗跌力強

新冠肺炎疫情影響全球，各地政府關閉邊境並採取史無前例的隔離措施，停止大部分經濟活動，以求遏制疫情蔓延。儘管中國的新增病例趨勢有所放緩，但西方國家的感染個案仍然持續上升。我們認為，中國經濟開始復甦，無論是資訊科技(IT)、消費者、電子商務還是製造業領域，企業運作終於恢復至正常水平的80至90%。南韓的第二波病毒擴散迅速受控，許多製造業的企業很快恢復了生產。

在疫情影響下，新興市場細價股的表現遇到挫折，我們反而認為是危中有機。雖然此時此刻對投資者而言充滿挑戰，但仍可重點關注新興市場的細價股。該類股份交易較為頻繁，流動性普遍較強，能夠抵禦疫情的衝擊。它們的吸引力在於國內需求、有利的人口環境、地方改革措施和創新產品等，這正是吸引許多投資者進入新興市場的主要原因。故此，我們正在尋找具有可持續盈利能力的優質企業，及股價低於其內在價值的股票。

對我們來說，某些企業可以抵禦競爭，代表着理想的投資機會，而我們正在尋找財務槓桿和債務水平較低，能夠挺過這場衝擊的企業。當前的危機即使不會影響所有企業，但大部分公司或多或少會受到影響。因此，企業風險管理在此時此刻顯得非常重要。在這場危機之下，我們對負債纍纍的企業，或位於我們認為受到挑戰的國家和地區，例如土耳其、阿根廷、巴基斯坦、南非或尼日利亞等的企業，一直持有迴避態度。

隨着新興市場中產階級人口的增長，一些投資主題，例如高端化、技術、電子商務的廣泛滲透和醫療保健會變得更受歡迎。經歷這次疫情，新興市場細價股的投資者，會更意識到環境、社會和治理（ESG）的重要性，把ESG問題納入投資流程，例如供應鏈中斷、防災準備及氣候變化問題。同時，有鑑於目前無法預計一些國家和地區何時會結束封鎖期，故此，需要密切關注隨着社會隔離更加常態化而出現的消費者行為。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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