【專家點評】李秀恒：現時撈貨隨時得不償失
2020年04月17日 01:00
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新冠肺炎疫情衝擊經濟，全球股市亦受到疫情及石油減價戰雙重夾擊而陷入熊市。有樂觀派堅信，現時環球股市波動只是牛市期間一次較深的調整，疫情過後股市將會大幅反彈，亦有許多人想趁股市大跌入市撈底。
惟筆者認為，在面對難料的疫症大流行，連股神巴菲特都自認看不透股市，投資者入市撈底必須十分小心。抱着「大跌後必有大升」等投機心態的人，現時不宜入市，因為一不小心很可能會「短炒變長揸」，若無一定持貨能力，便會「賠了夫人又折兵」。
眾所周知，巴菲特曾說過「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」這一名言。在2000年的科網股熱潮及2008年金融海嘯時期，股神也完美地演繹了這句話，即科網股熱炒時他不入市，避免了損失，而在金融海嘯後撈底獲利。現時全球熊市並非由金融或經濟因素引起，且充滿了不確定因素，連股神都大呼「自己活了89年還是第一次見到這樣的現象」。要知道，他在2月時曾出手撈入達美航空，於三月中時還表示「不會拋售航空股」，但一進入四月，旗下巴郡便蝕沽達美航空及西南航空，以減少損失。有分析估計，巴郡於航空股的投資，首季將損失約50億美元。
由此可見，現時市場走向難以用傳統金融和經濟理論來判斷，資金不充裕的散戶，入市時一定要十分小心。但在滙豐控股(00005)都不派息的困難時期，市民又應如何投資？綜觀近期市場，還是應了「亂世買黃金」的老話。雖然黃金價格在3月曾大幅下跌，但在聯儲局實行「無限QE」及各國放水救市後，金價持續上升，紐約期金更漲至逾七年高位，可見黃金避險資產的地位未受動搖。
同時，從中長期角度而言，全球放水會令現金變得「不值錢」，從而會推動金價繼續上升。
此外，由於疫情發展仍不明朗，全球醫療設備和藥業股都被看高一線。內地醫療器械製造商邁瑞醫療，因全球醫院對呼吸機需求大增，股價一路上揚。投資者在選擇時，不妨多留意醫藥及具抗疫概念的股票，或能在「亂市」中有所斬獲。
香港經貿商會會長 李秀恒
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