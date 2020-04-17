滙豐傳成立全球團隊 以助疫情下面臨倒閉的企業

消息指，祈耀年指派了滙豐全球銀行及市場業務聯合主管Gregory Guyett和全球商業銀行業務主管Barry O’Byrne，成立一支全球團隊，去幫助在疫情下面對困境的客戶。

報道引述滙豐內部備忘錄指出，滙豐銀行業務全球主管Patrick Nolan將會負責帶領上述的團隊，並已獲任命為集團客戶領導主管。Guyett表示，該行將會支持部分客戶的重組，同時平衡貸款人自身的需求。

事實上，作為全球最大銀行之一，滙豐旗下很多客戶可能正面臨經營困境，主要受累於新冠肺炎疫情和油價暴跌。稍早前已有報道指，由於經營困難，新加坡石油巨頭之一的興隆集團(Hin Leong)正跟銀行商討還債事宜，其銀行欠債至少達30億美元，當中以滙豐佔比最大，約6億美元。

國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告估計，2020年全球GDP增速為「-3%」，有別於之前預期增長3.3%，為1930年代「大蕭條」以來最糟糕，並遠差過2008年金融海嘯時期的萎縮0.1%。

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