美股收市：道指升33點　亞馬遜、Netflix再創新高

投資者消化最新經濟數據表現，美國股市周四(16日)表現反覆，3大指數收市上漲。道指收報23,537點，升33點或0.14%；標指收報2,799點，升16點或0.58%；納指收報8,532點，升139點或1.66%。

宅經濟股繼續發力，亞馬遜再創收市新高，收報2,408.19美元，升4.36%；同樣再創新高的Netflix收報439.17美元，升2.91%。

美國初請失業金人數四周來累計人數已近2,200萬，約佔美國勞動力總數的1/8，基本抹去了2008年2009年金融危機到今年初以來，約2,480萬的新增就業人數。市場目前關注美國總統特朗普稱白宮將制定重啟經濟方案。

高盛駐紐約經濟學家Joseph Briggs認為，未來幾周初請失業金人數將繼續大幅上升，因為各州都在努力清理積壓的工作，料包括本周在內，到5月底初請失業金人數將再增加2,000萬。穆迪首席經濟學家詹迪認為，至少在未來8至12周時間內，初請數據將繼續成為最重要的經濟指標。

美國最新初請失業金人數不及此前兩周的紀錄高位，這紓緩了數據公布前的避險氣氛，期貨黃金升幅大收窄，目前報每安士1750美元，僅升0.7%。

另一方面，白宮正考慮推出更多救市措施，以應對肺炎疫情。外媒報道，美國總統特朗普可能推出一項規模達2萬億美元的基建計劃；特朗普亦正尋求為已經用盡限額3,490億美元的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program，PPP)，額外再增加2,500億美元資金。

後市方面，成功預測2018年2月冧市、2018年12月美國加息見頂、2019年9月警告今年5月美國衰退，結果一一言中的華爾街分析師、Stifel首席股票策略師Barry Bannister認為，由於美國聯儲局為抑制疫情推出史無前例的寬鬆政策，再加上市場預期經濟反彈潛力可能爆發，所以美股應有進一步上升空間，標指目標2,950點，即大約再升5%。

他估計，今次美股反彈浪會持續至年中，即6月左右，惟之後前景不樂觀，因債務增加、政府管制增強、聯儲局獨立性受質疑，以及資本主義遭侵蝕，可能會限制美股上升動力。

回看他在去年9月警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計2020年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister當時指出，由於「債息倒掛」準確度過去亦備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

結果是2019年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。這意味着股市已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退，由於股市走在前頭，故預計今年(即2019年)12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

目前回看，雖然股市要到今年2月底才大冧，但無論跌幅及經濟衰退時間，都相當脗合。

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中2018年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

另外，曾在1987年、2008年金融危機中獲利的美股專家、投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz周三(15日)警告，未來45天將是美國金融史上「最關鍵的時期」，美國經濟從「停頓」到「甦醒」的時機和執行力，可能是決定金融市場如何從疫情中復甦的最大因素之一。

他認為，即使美國經濟完美復甦，最好的情況也只是U形，企業和消費活動的反彈將漫長且緩慢。他強調：「由於這場危機帶來前所未見的負面因素，V形復甦已不復再。」

Lancz是英國傳奇投資者鄧普頓爵士(Sir John Templeton)的信徒，堅信逆向投資。2007年，他曾建議客戶沽貨，從而避過2008年金融海嘯；1987年也逃過了股災，當時道指曾一日內暴瀉逾22%。

已故的鄧普頓爵士的名言是：「牛市在悲觀中誕生、懷疑中成長、樂觀中成熟、興奮中死亡。」

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