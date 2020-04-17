歐洲央行擬放寬投行交易業務的資本規定

外媒報道，歐洲央行臨時放寬有關投資銀行從事交易業務的資本規定，以幫助他們應對新冠肺炎疫情爆發的影響。

根據周四的聲明，歐洲央行允許銀行降低為對沖市場風險預留資金的資本要求，並將在六個月後進行評估。臨時放鬆資本規定料將顯著受惠德意志銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行等，因為該些銀行在歐元區的交易業務最大。

自疫情爆發以來，歐洲央行為遭受重創的金融業提供了前所未有的救濟，減少了資本緩衝，以便銀行可以增加向歐洲企業的放貸。不過歐洲央行的行動已經比英倫央行等其他國家央行慢了一步。

歐洲央行表示，其最新決定是對自疫情爆發以來金融市場「異常波動」的應對措施，相信有助緩和周期性波動，同時穩定銀行提供市場流動性和繼續做市的能力。

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