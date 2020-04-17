Gilead治療新冠肺炎藥物成效正面股價飆逾一成　道期漲3%

外媒報道，位於美國加州福斯特城的Gilead藥廠的一款藥物在治療新冠肺炎患者方面取得令人鼓舞的成效。Gilead股價於盤後交易時段急升15.64%，報88.51美元。

美股期貨亦抽升，道指期貨漲3.46%，報24,215點；標指期貨升3.14%，見2,875點；納指期貨升2.04%，見8,912點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾400點，至24,460點。

醫療媒體平台Stat發表一份報告指，125名新冠肺炎患者在接受了Gilead的瑞德西韋(Remdesivir)抗病毒藥物之後，幾乎所有患者都在治療一周後出院。當中，有113名屬於症狀嚴重的患者，其中有兩人死亡。

Gilead預期將於4月份之內發表研究報告。

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