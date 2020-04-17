【專家點評】古勝：小米集團10邊有得諗…
2020年04月17日 07:00
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(Getty Images圖片)
港股尋日險守24,000點大關，仍然企喺3月19日21,139點延伸至今的升軌上，短線嚟講10天線23,800點相當關鍵，未來若然連20天線23,300點都企唔穩，恒指將再次無險可守，或重現上月直插慘況。如果問再次大冧的機會有幾高？老古覺得隨環球疫情漸趨穩定，地緣政治好有機會取而代之，成為觸發金融危機的導火線。
世界格局轉變，老古自問凡夫俗子難以掌握，若要入市博升，只能盡力挑選較好目標。近日受大股東減持影響的小米集團(01810)，股價一直喺10元附近徘徊，僅由上月低位回升約1成，是反彈幅度較少的焦點股之一。老古歸納咗小米四個抵博因素，至於買唔買得就由看官自行判斷！
其一，小米最新連番回購，或挽回市場信心。其二，內地工廠陸續復工，對恢復產能有利。其三，去年物聯網與生活消費產品方面的收入按年升逾4成達621億元，佔整體收入達3成，此部分將受惠內地谷內需政策，表現值得期待。最後是最重要的手機收入部分，隨5G元年推展，換機潮對小米或最有利，皆因集團向以高性價比、檔次選擇多元取勝，在經濟不景下，而消費者又想跟風換機，最佳選擇可能就係相對平價的小米手機。由於環球股市仍受疫情左右，穩陣起見，缸邊友可於10元附近分注收集，短線上望目標12元，跌穿9 元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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