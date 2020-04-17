【股民熱話】港股走出困局的三個條件…

港股由3月中旬低位21,139點反彈至上周高位見24,604點後，本周初又再回軟，恒指昨日(16日)一度回試10日線23,800點水平承接，午後又再重上兩萬四關，走勢反反覆覆，方向未明。

唔少商家都表示，香港經濟大程度停擺之下，如今資產賣得賣、按得按、借得借，但長此下去，唔可以頂多幾耐，心情灰爆。在如此悲觀的營商環境之下，到底港股兩萬四關是代表經濟復甦起點，抑或反彈浪頂部，後市尚會尋底，實乃股民此刻最關心的問題。

筆者認為，港股見底回升，要睇三個條件：

首先，官方就終止經濟停擺的各項限制作出明確的條件指引。就如香港，其實近期新增感染個案已受控，隨着歐、美疫情逐步受控，港府應該盡快制訂出停止限聚令及對各行業的營業限制的條件指引，例如在某一段時間內新感染個案控制在某一個水平，就可復常營運，好讓商家有數得計，否則繼續無限期的停擺，冇數圍，變相迫商家死心關門止蝕，那經濟沒有最衰只有更衰，股市哪有再上升的條件？

第二，繼續對入境人士採取嚴謹的檢疫限制之餘，在本地感染個案受控之下，當局宜着手有序重啟本地經濟活動，如推出消費券，讓內部需求不致於長期冰封。只要見到內部需求回穩，經濟才有望增強實力抵禦外部風險，那股市才有條件確認築底回穩。

第三，待內地兩會會期明朗，而經濟出現更多的復甦迹象，則港股始有望在中資股前景改善之下，繼續收復失地。

執筆期間，大機構裁員減薪之聲仍不絕於耳，如今唯獨股市叫做尚有一點波幅和機會，一旦就連股市都崩潰，樓價不可能獨善，則經濟大蕭條，可能真的避無可避...

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200