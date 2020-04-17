【市前重點睇】道指期貨升約800點　美匯重上100

●美匯指數升上100.02，離岸人民幣(CNH)高見7.0727，港匯企7.751，美元兌日圓見107.93，歐元處1.086，英鎊見1.2487。金價跌至1,715美元。布油處27.82美元，紐油重上20美元關。道指期貨升約800點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾400點。

●美國國會預算辦公室(CBO)周四(16日)表示，聯邦政府因應新冠肺炎疫情而推出的經濟救助計劃(CARES Act)將在2020至2030年，使聯邦政府赤字增加1.8萬億美元，低於國會之前預期的2.2萬億美元。

●道指收報23,537點，升33點或0.14%；標指收報2,799點，升16點或0.58%；納指收報8,532點，升139點或1.66%。

-宅經濟股繼續發力，亞馬遜再創收市新高，收報2,408.19美元，升4.36%；同樣再創新高的Netflix收報439.17美元，升2.91%。

-外媒報道，Gilead藥廠的一款藥物在治療新冠肺炎患者方面取得令人鼓舞的成效。Gilead股價於盤後交易時段急升逾15%。

●美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局在國會授權的範圍內，會採取一切行動來支持美國經濟。

●美國首次申請失業金人數4周來累計人數已近2,200萬，約佔美國勞動力總數的1/8，基本抹去了2008年2009年金融危機到今年初以來，約2,480萬的新增就業人數。

●美國10年期國債孳息率跌0.49點子，報0.6267厘。

●港股ADR指數收報23,925點，跌81點。

●即月恒生指數夜期收報23,909點，跌41點，低水97點，成交21,775張。

●紐約期油收報每桶19.87美元，無升跌，仍處於18年低位；布蘭特期油收報每桶27.82美元，升0.13美元或0.47%。

●紐約期金收報每安士1,731.7美元，跌8.5美元或0.5%，連跌兩日，創4月8日以來收市新低。

●英國富時100指數收報5,628點，升30點或0.55%；法國CAC指數收報4,350點，跌3點或0.08%；德國DAX指數收報10,301點，升21點或0.21%。

●據報，歐洲央行臨時放寬有關投資銀行從事交易業務的資本規定，以幫助他們應對新冠肺炎疫情爆發的影響。

-歐洲央行正在評估進一步的歐元互換額度請求。

●外媒報道，滙豐控股行政總裁祈耀年指派了高級管理層成立一個全球重組團隊，以應對旗下商業客戶在新冠肺炎疫情下可能面臨倒閉潮的危機。

●中國人民銀行稱，將通過定向降準、再貸款等引導信貸資金支持實體經濟，特別是小微企業的發展。行長易綱表示，中國經濟增長保持韌性，長期向好的基本面沒有改變。

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