亞洲股市：日股漲近400點　韓澳股齊升2%

美國白宮正考慮推出更多救市措施，以應對新冠肺炎疫情，總統特朗普周四(16日)公布復市指引，目標是讓美國在5月1日或之前開始逐步重返正常的經濟活動；美股三大指數收升。踏入亞洲市時段，道指期貨飆800點，而亞洲主要股市中，日、韓及澳股早市均抽升2%。

日本日經225指數高開285點或1.4%，至19,575點，其後升幅進一擴大至383點或近2%，高見19,673點。

日本首相安倍晉三周四宣布將限制民眾外出的「緊急狀態令」適用範圍擴展至全國，直至下月6日。當地傳媒報道，日本將通過租賃及購買以確保有2萬台呼吸機可供使用；而日本內閣府將推遲召開討論政府月度經濟評估的部長級會議。

個股方面，日產汽車漲2%。因受新冠疫情持續影響，公司將美國所有工廠停產時間延長至5月中。

南韓擬於下周宣布針對就業的一籃子政策，首爾綜合指數高開36點或1.9%，見1,893點，最新仍升50點或2.7%，報1,907點。

澳洲股市做好，最新升108點或近2%，報5,575點。

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