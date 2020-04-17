【專家點評】麥嘉嘉：互聯網醫療發展空間大

美國聯儲局「褐皮書」稱，保持社交距離的防疫措施嚴重導致全國經濟收縮，企業表示前景極不確定，未來情況或惡化。最新經濟數據反映疫情重創美國經濟。

美國零售銷售在3月份勁跌8.7%，是1992年有紀錄以來最大跌幅，亦較市場估計的跌8%為差。另外，紐約聯儲製造業指數4月跌至負78.2，創新低；工業生產亦跌5.4%，為1946年後最大跌幅。而4間美國銀行首季業績表現都差過市場預期，銀行業對未來半年的經濟前景甚感憂慮，為未來兩三季浮現的壞帳作撥備。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath發布最新一期《世界經濟展望報告》，指今年全球國內生產總值(GDP)將由原先預期的增長3.3%，大幅下跌至萎縮3%，恐將經歷1930年大蕭條以來最慘的經濟衰退，雖然美國已經公布2.2萬億美元財政刺激政策，及聯儲局已經公布2.3萬億美元的貨幣擴張政策，美國的經濟前景仍然不樂觀。

另方面，內地3月CPI漲幅快速回落，通脹出現下行拐點，有利於貨幣政策更加「靈活適度」。

人民銀行早前對中小銀行實施定向降準0.5個百分點，釋放長期資金約2,000億元人民幣之外，亦開展一年期1,000億元中期借貸便利(MLF)操作，操作利率下調20基點至2.95%，貨幣政策寬鬆信號明顯。

MLF政策利率下調，將有助貸款市場報價利率(LPR)下行，進而降低企業融資成本。市場預期下周一的一年期LPR報價將會跟隨MLF利率下調。

受疫情衝擊，部分互聯網平台的診療諮詢量較去年同期增長二十多倍，處方量增長近10倍。國家發改委日前提出推進互聯網醫保首診制，在試點城市開展互聯網醫療的醫保結算、藥物網售等改革。

根據現行的機制，線上醫療平台的醫生不可以提供首診服務，只能夠為已在線下醫院接受了首診，並且已經將治療紀錄上載的病人，提供跟進及治療建議，或提供一般保健諮詢服務。市場憧憬如互聯網平台可以納入醫保首診制，或可以加大行業的發展空間。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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