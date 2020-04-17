【港股開市】騰訊飆逾2%　阿里升上210元

新冠肺炎藥物研發有進展，美股道指期貨曾飆逾900點，港股開市跟隨向上，恒生指數高開451點或1.88%，報24,457點；國企指數升173點或1.79%，報9,845點。

醫療媒體平台Stat發表一份報告指，125名新冠肺炎患者在接受了Gilead藥廠的瑞德西韋(Remdesivir)抗病毒藥物之後，幾乎所有患者都在治療一周後出院。

騰訊升上2個月高位，開市升2.5%，報417港元，貢獻恒指68點。阿里巴巴及美團點評升3.5%及2.7%，報210元及101.5元。

其他重磅藍籌合力撐市，友邦保險升3.1%；中國移動升3.5%，合共貢獻恒指114點。中國平安升1.9%；工、中、建三大內銀股升1%至1.7%。

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