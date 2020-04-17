異動股：主要股東轉讓持股套現　神州租車飆近39%

該公司主要股東Amber Gem及大股東神州優車周四(16日)訂立一份買賣協議，有關Amber Gem分兩批向神州優車收購公司9,860.8萬股及最多2.64億股，共佔公司股本17.11%；每股作價分別為2.3元及3.4元，總代價不多於約1.158億美元。代價將用於償還神州優車的若干現有融資。

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