異動股：主要股東轉讓持股套現　神州租車飆近39%

2020年04月17日 09:57
  • 東網電視
    更多新聞短片
    神州租車(00699)母公司神州優車(838006)轉讓持股以償還融資，神州租車股價最多飆升近39%，至2.82港元，暫時成交1.4億元。
    該公司主要股東Amber Gem及大股東神州優車周四(16日)訂立一份買賣協議，有關Amber Gem分兩批向神州優車收購公司9,860.8萬股及最多2.64億股，共佔公司股本17.11%；每股作價分別為2.3元及3.4元，總代價不多於約1.158億美元。代價將用於償還神州優車的若干現有融資。
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
    立即查詢：6810 2200
    https://www.e-hse.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。