【全球攬炒】內地首季經濟萎縮6.8%　九二年有紀錄後首現負增長

中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，為1992年有紀錄以來首現負增長；前值增長6%。

受新冠肺炎疫情打擊，多家大行早前大幅調整內地GDP預測，普遍預期首季將按年收縮5至10%。

第1季社會消費品零售總額78,580億元人民幣(下同)，按年下降19%，預期跌12.5%，前值跌20.5%；除汽車以外的消費品零售額72,254億元，下降17.7%。

其中，3月份社會消費品零售總額26,450億元，按年下降15.8%，降幅比1至2月份收窄4.7個百分點，預期跌10%；商品零售下降12%，降幅比1至2月份收窄5.6個百分點；除汽車以外的消費品零售額23,841億元，下降15.6%。

至於首季全國固定資產投資(不含農戶)84,145億元，按年下降16.1%，降幅比1至2月份收窄8.4個百分點；預期跌15%。其中，民間固定資產投資47,804億元，下降18.8%，降幅收窄7.6個百分點。3月份固定資產投資(不含農戶)按月增長6.05%。

分領域看，首季基礎設施投資下降19.7%，製造業投資下降25.2%，房地產開發投資下降7.7%，降幅分別比1至2月份收窄10.6、6.3和8.6個百分點。

全國首季商品房銷售面積21,978萬平方米，按年下降26.3%。其中，住宅銷售面積下降25.9%，辦公樓銷售面積下降36.2%，商業營業用房銷售面積下降35.1%。商品房銷售額20,365億元，下降24.7%，降幅分別比1至2月份收窄13.6和11.2個百分點。其中，住宅銷售額跌22.8%，辦公樓銷售額跌36.8%，商業營業用房銷售額跌39.8%。

工業增加值方面，首季按年跌8.4%。其中，3月份按年下降1.1%，降幅較1至2月份收窄12.4個百分點；按月增長32.13%，工業產出規模接近去年同期水平。

首季全國居民人均可支配收入8,561元，按年名義增長0.8%，扣除價格因素，實際下降3.9%。其中，城鎮居民人均可支配收入11,691元，增長0.5%，扣除價格因素，實際下降3.9%；農村居民人均可支配收入4,641元，增長0.9%，扣除價格因素，實際下降4.7%。

農業(種植業)首季增加值按年增長3.5%。3月底，全國冬小麥一、二類苗播種面積比重達到87.2%，按年增加3.5個百分點。首季禽蛋產量增長4.3%，牛奶產量增長4.6%，豬牛羊禽肉產量1,813萬噸。生豬產能持續恢復，首季度末，生豬存欄32,120萬頭，比去年第4季末增長3.5%，其中能繁殖母豬存欄3,381萬頭，增長9.8%。

另外，首季中國城鎮新增就業人員229萬人。3月份，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月份下降0.3個百分點；其中25至59歲群體人口調查失業率為5.4%，低於全國城鎮調查失業率0.5個百分點，比2月下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，按月持平。3月份全國企業就業人員周平均工作時間為44.8小時，按月增加4.6小時。2月底，外出務工農村勞動力總量12,251萬人。

首季全國工業產能利用率為67.3%，按年下降8.6個百分點。分三大門類看，首季採礦業產能利用率為67.1%，跌6個百分點；製造業產能利用率為67.2%，下降9.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為67.8%，下降3.8個百分點。

3月份生產原煤3.4億噸，按年增長9.6%，增速由負轉正，1至2月份為下降6.3%；日均產量1,088萬噸，比1至2月份增加273萬噸。首季生產原煤8.3億噸，按年下降0.5%。

3月份進口煤炭2,783萬噸，按年增長18.5%；首季進口煤炭9,578萬噸，按年增長28.4%。

生產原油3月份為1,656萬噸，按年跌0.1%，日均產量53.4萬噸；加工原油5,004萬噸，按年下降6.6%，日均加工161.4萬噸。首季生產原油4,857萬噸，按年增長2.4%；加工原油14,928萬噸，按年下降4.6%。

3月份進口原油4,110萬噸，按年增長4.5%。首季進口原油12,719萬噸，按年增長5%。

進口天然氣3月份為692萬噸，按年下降0.2%。首季進口天然氣2,466萬噸，按年增長1.8%。

3月份發電5,525億千瓦時，按年下降4.6%，日均發電178.2億千瓦時。首季發電15,822億千瓦時，按年跌6.8%。

統計局指出，總的來看，首季在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。同時，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。下一步，要進一步統籌做好推進疫情防控和經濟社會發展工作，加大力度落實復工復產復市復業政策，着力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200