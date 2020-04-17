中國經濟：李兆波料今年GDP增長或可「保4」
2020年04月17日 10:02
東網電視更多新聞短片
中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，為1992年有紀錄以來首現負增長。
香港中文大學商學院高級講師李兆波表示，內地GDP首季收縮情況較預期大，畢竟內地首季是新冠肺炎疫情最嚴峻的時候，但當4月開始陸續復工，第2季GDP情況將會較第1季好。
若然全球疫情其後逐步緩和，消費重拾，中國有機會力保4%至5%的全年GDP增長。不過，其後還要視乎歐美國家會否「秋後算帳」，指摘內地最初隱瞞疫情，並發起貿易抵制、命令外國公司撤出中國等行動。
他認為，現時內地需求仍弱，投資中資股要小心選擇。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。