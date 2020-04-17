中國經濟：李兆波料今年GDP增長或可「保4」

中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，為1992年有紀錄以來首現負增長。

香港中文大學商學院高級講師李兆波表示，內地GDP首季收縮情況較預期大，畢竟內地首季是新冠肺炎疫情最嚴峻的時候，但當4月開始陸續復工，第2季GDP情況將會較第1季好。

若然全球疫情其後逐步緩和，消費重拾，中國有機會力保4%至5%的全年GDP增長。不過，其後還要視乎歐美國家會否「秋後算帳」，指摘內地最初隱瞞疫情，並發起貿易抵制、命令外國公司撤出中國等行動。

他認為，現時內地需求仍弱，投資中資股要小心選擇。

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