【全球攬炒】內地首季社會消費品零售總額挫19%　固投跌16.1%

中國第1季社會消費品零售總額78,580億元人民幣(下同)，按年下降19%，預期跌12.5%，前值跌20.5%。

其中，3月份社會消費品零售總額26,450億元，按年下降15.8%，降幅比1至2月份收窄4.7個百分點，預期跌10%；商品零售下降12%，降幅比1至2月份收窄5.6個百分點。

按經營單位所在地分，第1季度城鎮消費品零售額67,855億元，下降19.1%；鄉村消費品零售額10,725億元，下降17.7%。

按消費類型分，餐飲收入6,026億元，下降44.3%；商品零售72,553億元，下降15.8%。與居民生活密切相關商品呈現增長態勢，限額以上單位糧油、食品類，飲料類和中西藥品類商品分別增長12.6、4.1和2.9%，比1至2月份分別加快2.9、1.0和2.7個百分點。全國網上零售額22,169億元，按年下降0.8%。其中，實物商品網上零售額18,536億元，增長5.9%，比1至2月份加快2.9個百分點；佔社會消費品零售總額的比重為23.6%，比1至2月份提高2.1個百分點。

至於首季全國固定資產投資(不含農戶)84,145億元，按年下降16.1%，降幅比1至2月份收窄8.4個百分點；預期跌15%。分領域看，基礎設施投資下降19.7%，製造業投資下降25.2%，房地產開發投資下降7.7%，降幅分別比1至2月份收窄10.6、6.3和8.6個百分點。全國商品房銷售面積21,978萬平方米，下降26.3%；商品房銷售額20,365億元，下降24.7%，降幅分別比1至2月份收窄13.6和11.2個百分點。

分產業看，第一產業投資下降13.8%，第二產業投資下降21.9%，第三產業投資下降13.5%；民間投資47,804億元，下降18.8%，降幅分別比1至2月份收窄11.8、6.3、9.5和7.6個百分點。高技術產業投資下降12.1%，降幅小於全部投資4.0個百分點，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別下降13.5%和9%。

高技術製造業中，計算機及辦公設備製造投資增長3.2%。高技術服務業中，電子商務服務投資增長39.6%，專業技術服務投資增長36.7%，科技成果轉化服務投資增長17.4%。社會領域投資下降8.8%，其中衛生領域投資下降0.9%，降幅低於全部投資15.2個百分點，生物藥品製品製造業等與抗疫相關行業投資保持增長，重點防疫工程建設快速推進。從按月看，3月份固定資產投資(不含農戶)增長6.05%。

工業增加值方面，首季按年跌8.4%。其中，3月份規模以上工業增加值按年下降1.1%，降幅較1至2月份收窄12.4個百分點；按月增長32.13%，工業產出規模接近去年同期水平。

分經濟類型看，首季國有控股企業增加值按年下降6.0%；股份制企業下降8.4%，外商及港澳台商投資企業下降14.5%；私營企業下降11.3%。分三大門類看，採礦業增加值下降1.7%，製造業下降10.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降5.2%。基礎原材料和新產品生產保持增長，天然氣、無紡布、化學藥品原藥、原油、十種有色金屬、乙烯和粗鋼產量分別增長9.1、6.1、4.5、2.4、2.1、1.3和1.2%；自動售貨機、售票機，電子元件，整合電路，城市軌道車輛，太陽能電池產量分別增長35.3、16.2、16、13.1和3.4%。

3月份，高技術製造業按年增長8.9%，其中計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.9%。工業機器人和發電機組產量分別增長12.9和20%。

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