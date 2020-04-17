港股格局：姚浩然指市場如何解讀內地GDP成關鍵
2020年04月17日 10:25
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國上周首次申領失業救濟人數超過520萬人，但在市場預期之內，隔晚美股未有明顯方向。但周五(17日)早上傳出瑞德西韋治療新冠肺炎效果顯著，帶動道指期貨明顯上升，港股亦承接升勢高開。
他指出，市場如何解讀內地GDP數據將成後市關鍵，若憧憬將推出更多刺激經濟措施，大市未必太差。技術上，恒指近日守穩10天線，短期上落波幅約在24,000至24,600點，若升穿可再看高一線；支持位則在20天線(約23,451點)。
姚認為，由最近美國銀行股公布的業績可見，壞帳有明顯增加趨勢，令市場關注未來撥備或有上升風險，加上全球低息環境不利銀行股表現，行業業務前景不容樂觀。另外，滙豐控股(00005)早前取消派發去年度第4次派息，其他銀行股未來派息前景不明朗，暫時此板塊並非好選擇。
另外，近期美國科技股氣勢如虹，在港上市的三大科網股阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團點評(03690)亦表現向好。三隻股份各有特色，但部分股份已重上疫情爆發前水平，阿里巴巴較為落後，估值亦相對偏低，主要是因為市場關注軟銀會否減持股份。不過，以長線而言，公司的雲業務增長潛力不俗，值得看高一線，有貨在手可趁低再溝貨，冇貨的投資者可採取分段收集策略，先下第一注。
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