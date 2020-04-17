港股格局：姚浩然指市場如何解讀內地GDP成關鍵

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國上周首次申領失業救濟人數超過520萬人，但在市場預期之內，隔晚美股未有明顯方向。但周五(17日)早上傳出瑞德西韋治療新冠肺炎效果顯著，帶動道指期貨明顯上升，港股亦承接升勢高開。

他指出，市場如何解讀內地GDP數據將成後市關鍵，若憧憬將推出更多刺激經濟措施，大市未必太差。技術上，恒指近日守穩10天線，短期上落波幅約在24,000至24,600點，若升穿可再看高一線；支持位則在20天線(約23,451點)。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200