港股格局：黃志陽料兩周內恒指或升至25200點水平
2020年04月17日 10:25
東網電視更多新聞短片
黃志陽
安山資本資產管理部董事黃志陽預計，港股會繼續反覆向上，恒指或於未來一至兩周內升至25,200點水平，投資者不妨小注入市。他有信心騰訊及阿里巴巴中長線會跑贏大市，但提醒後者周五裂口高開7.2元至210元偏貴水平，炒即日鮮水位不高，但中線則有望升至220元。此外，因疫情未受控，醫藥股受追捧，他首選龍頭石藥集團(01093)，周五升逾2%。
他認為，港股升勢是由於傳出有新藥對治療新冠肺炎有正面反應，但究竟新藥能否通過所有臨床測試或容許廣泛使用，以及全球經濟復原進度等，都會影響後市走向，所以現在入市都要審慎。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。