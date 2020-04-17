【專家樓評】李志成：股市失「息」　磚頭保值

新型肺炎疫情持續，打擊經濟活動，投資氣氛轉差，部分心急套現的業主減價去貨，令樓價受壓，如果疫情持續，未來樓價有機會繼續調整。

不過現時不少業主已經供滿樓，普遍持貨力強，加上近年吸取多次樓市逆周期過後高速反彈的經驗，亦未敢衝動大幅劈價放售，怕會再次「落錯車」，相信樓價跌幅甚於2003年沙士時期的機會不大。

全球放水，貨幣將面臨貶值，購入資產方能保值，不過現時股市如坐過山車，股民愛股滙豐亦不派息，更凸顯「磚頭」保值，不少市民希望趁機「撈底」入市，究竟現時是否入市好時機？

有意置業人士首要考慮自己實際住屋需要，下一步就要考慮應該租樓還是買樓？若果租樓，隨時面對業主加租風險，另外，租金是一筆淨支出，相反買樓供款大部分為還本金，物業是自身資產，樓價上升可以享受財富增值回報。

考慮買樓前當然要留意樓市走勢，疫情持續，部分業主減價吸客，樓價調整固然對準買家相當吸引，息口亦是其中一個考慮因素，美國重返零息時代，本港低息環境勢將持續，有利買家控制供樓支出。

如果遇到心儀筍盤，準買家應該先計好自己是否有足夠購買力付首期、印花稅、律師費等支出，並考慮自身供款能力，做好風險評估，衝量自己在疫情下能否維持穩定收入，最好預留充足資金做緩衝，避免遇到突發情況時失預算。

香港置業行政總裁 李志成

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