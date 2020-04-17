中國經濟：楊宇霆料汽車消費政策支持效用下半年始浮現

中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，第1季的收縮幅度未算太大。隨着內地第2季開始復工復產、服務業逐漸回復正常，預期今季情況會較第1季好。不過，在新冠肺炎疫情全球大流行的影響下，訂單需求暫時仍會較弱。

若然環球疫情持續改善，他料中國GDP全年或有1至2%的增長。

至於中國第1季社會消費品零售總額78,580億元人民幣，按年下降19%。他指隨着疫情在內地緩和，按月比較肯定會變好。雖然疫情影響外出消費，但網購反而增加，部分產品如衞生用品的銷量亦上升。至於內地汽車消費的復甦，相信最快要到下半年，政策的支持效用才會浮現。

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