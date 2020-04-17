【專家樓評】汪敦敬：港樓反彈力　點解會勁過「沙士」後？

國際大行紛紛認為，香港樓價下半年會跌，但筆者個人則非常看好，認為樓市只可以有短期的調節空間，中長期應該都相當樂觀。

因為香港的金融結構，無論在資金、負債率、住宅供應或保留到的財富實力，即所謂「龍市結構」，其實都是較一年前對樓市更加有利。當然在疫情之後，香港經濟要面對衝擊，但在宏觀上或中長期來說，其實對香港是更加有利。

香港不單只面對疫情做得好，其實在疫情之下的金融管理都相當不錯，尤其是保護市民的財富方面比倫敦、紐約成功得多，香港的樓市是相當受得起考驗，這些都是卓越的成就。

以金融中心來說最重要便是財富實力、資金流及信用。我們見到美國國民的財富其實是很薄弱，倫敦在滙豐事件亦反映出其金融中心無論在信用或資金實力上，對投資者來說不理想，反而香港則做得相當穩健。

筆者錄影今集的時候，報道指金管局前總裁陳德霖提倡「中日韓港數碼貨幣系統」，這件事反映到兩個重點，一是時移世易，另一個是未來國際上會比以前更加需要香港金融中心的地位。

各位記住，今日的消費市場蕭條並不是因為經濟泡沫爆破而來，相反香港金融中心的地位及功能是日益穩健，所以筆者認為未來復原的速度是不會差過上次2003年沙士的。

祥益地產總裁 汪敦敬

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