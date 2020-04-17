新加坡3月非石油出口按月升12.8%　分析料增長難維持

外媒報道，新加坡國際企業發展局公布的數據顯示，經季節性因素調整後，3月份非石油出口(Non-oil domestic exports, NODX)按月上揚12.8%，略高於經濟師預估的按月減少12.7%；2月份數字由原先的減4.8%，修正成為減4.7%。

與2019年同期相較，3月份非石油出口增長17.6%，遠好於預計的下滑8%，並為2017年10月以來最高水平；2月份數據由初值增長3%，修正為增長3.1%。另方面，3月份電子出口較去年同期增加5.8%；藥品出口較去年同期上揚48.6%；石化產品出口較去年同期減少22.5%。

新加坡澳新銀行亞洲區負責人Khoon Goh稱，隨着全球經濟受壓，石油價格低企，未來非石油出口增長可能會回落，甚至可能跌至負值。

新加坡貿易和工業部長Chan Chun Sing表示，當地受新冠肺炎影響很大，出口上揚對經濟來說是個好消息。他提醒，未來數月對於全球來說將會非常艱難，面對需求萎縮和轉變，必須保持警惕應對挑戰。

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