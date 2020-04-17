【全球攬炒】標普指亞太區將損失收入至少達15.6萬億

標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)發表的文章指出，受新冠肺炎疫情影響，預計到2021年，亞太地區至少損失2萬億美元(約15.6萬億港元)的家庭和企業收入。

據標普的計算，一個月經濟停擺所帶來的經濟成本，相當於亞太區國內生產總值(GDP)約3%。標普亞太區首席經濟學家Shaun Roache表示，隨着新冠肺炎疫情持續，正進一步了解疫情對人力、經濟和財務成本所造成的影響，而接下來焦點會在於在經濟停擺與疫苖出現前的過渡成本，因國家/地區而異，預計社會隔離措施將會持續至2021年中期。

在新冠肺炎疫情大流行下，該機構已將亞太地區2020年的經濟增速從4.8%修正為0.3%，其中中國的增長預測由2.9%降至1.2%、印度的增長預測從3.5%降至1.8%、日本的增長預測由-1.2%修正為-3.6%。隨着時間的流逝，疫情對長期供應的影響將逐步浮現，下行風險仍大。

Roache表示，從經濟學的角度來看，目前的主要風險是失業。職位很容易流失，失業率激增，料整個地區的失業率上升超過4個百分點，意味復甦之路要平坦得多。持久的失業將影響整個經濟，消費下降，儲蓄會更高，區內一些槓桿程度更高的家庭分部可能會出現壓力。

不過，隨着美元融資條件大幅收緊的風險緩解，這為新興市場提供了更大的政策空間，並降低了引發國際收支不穩定的可能性。

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