中國經濟：統計局指第2季表現會更好　未知是否下調經濟目標

內地首季經濟萎縮6.8%，為1992年有紀錄後首現負增長。統計局表示，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，第2季經濟表現會更好，好過第1季是一個基本趨勢。如果新冠肺炎疫情沒有出現較大影響，下半年的社會經濟也會比上半年更好。

統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，中國還會根據形勢的變化，相應推出更大力度的對沖政策，預計下階段中國經濟會延續3月份回升、改善、向好的趨勢。

對於今年是否會下調經濟運行目標的問題，毛指出，按照慣例，中國每年主要經濟社會發展目標都在兩會期間的政府工作報告中向社會公布。為有效防控疫情，今年兩會推遲，所以目前還不知道具體情況。

就業方面，毛認為就業形勢總體平穩，但就業壓力仍然比較大，特別是後期隨着經濟下行的壓力。重點群體，比如農村外出務工人員、大學生的就業壓力仍比較大。毛指出，目前全國沒有發生大規模裁員的情況。

進出口形勢方面，毛透露4月上旬形勢較3月份進一步改善。特別是前期推出的一系列政策，幫助扶持企業度過難過的政策等在不斷顯效。

毛又指出，首季生豬生產按年下降29.1%，畜牧業總產值下降10.5%。農業生產形勢良好，春耕春播沒有收到疫情的影響。中國糧食自給率非常高，庫存充裕，並指「中國把飯碗端在自己手裏是沒有問題的」。

統計局表示，突如其來的新冠肺炎疫情確實對中國經濟運行造成比較大的影響。首季主要經濟指標明顯下滑，但3月份主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄。同時，儘管疫情衝擊嚴重，惟基礎工業保持正常增長，防疫物資供應和生活必需品供應保障有力，14億人的基本民生得到較好保障，社會大局是穩定的。

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