中國經濟：摩根資管指仍存下行壓力　需保持多元化投資

中國今年第一季國內生產總值(GDP)按年下滑6.8%，創有紀錄以來新低。摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，由於各地在第一季按取了嚴格的隔離措施，服務業受到的影響最為嚴重，第三產業增加值萎縮9.6%。同時，限工限產措施亦導致第二產業增加值按年下降5.2%。但隨着國內疫情得到控制，復工復產進程在3月份開始加速，當月的經濟活動數據，包括工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售等指標較前兩個月都有顯著改善。

朱指出，未來的增長前景將在很大程度上取決於疫情在中國以外地區的變化和防控措施的進展，包括疫苗和藥物研發的情況。目前來看，中國增長前景仍然面臨下行壓力。外需方面，由於歐美主要國家仍然保持嚴格的隔離措施，中國的出口增長面臨繼續走弱的壓力。

內需方面，出於對二次爆發的顧慮，國內的部分服務行業，如體育賽事和電影院線，5月份或仍難以恢復營業，這對增長亦會造成一定影響。

不過，他認為上行風險亦在上升，若在治療手段方面獲得突破，海外或將迅速迎來經濟活動復甦的拐點，也有助於提升中國經濟反彈的速度。在政策方面，他相信中國將繼續通過下調中期借貸便利(MLF)利率和定向寬鬆的措施支持實體經濟的融資需要。

他建議，投資者仍然需要保持多元化和均衡配置以應對市場風險，債券資產將繼續從國內外的寬鬆政策中獲益。在股票方面，當前的估值水平對長期投資者具有吸引力，科技、醫藥和必需消費等行業的優質企業在疫情中也獲得了中短期業績的增長，投資者可以選擇基本面穩健的上市公司進行長期布局。

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