中國經濟：沈建光料今季錄正增長　惟不會V彈

中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，京東數字科技首席經濟學家沈建光認為符合預期，因今年1月和2月的中國GDP合計大概收縮10%，在3月情況改善下，令首季負增長6.8%很正常。畢竟疫情對首季中國經濟衝擊最大，很多工廠停工、商店關門，令經濟活動停頓。疫情對全球經濟的影響亦相若。

他預期內地第2季經濟將大幅改善，現時不少內地企業復工復產進度大概有80%至90%，部分大企業產能接近完全回復。只是現時面對歐美國家仍封城、封路，出口受影響，相信看不到內地經濟會出現「V型」反彈，但第2季錄按年正增長還是問題不大。現時環球疫情形勢仍不明朗，全年計，若中國GDP錄3%增長已非常好，錄5%增長更是非常優秀。

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