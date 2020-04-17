港股格局：葉尚志直指「彈過龍」　環球經濟危機四伏

港股周五(17日)曾飆逾600點，不過第一上海首席策略師葉尚志卻認為「股市病了！」，認為目前港股正處於3月份急插後的反彈修正階段，但已彈多咗，中短期將尋頂，恒指23,800點屬好淡分界線，建議投資者趁高減持股票。

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