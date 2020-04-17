港股格局：葉尚志直指「彈過龍」 環球經濟危機四伏
2020年04月17日 11:29
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葉尚志
港股周五(17日)曾飆逾600點，不過第一上海首席策略師葉尚志卻認為「股市病了！」，認為目前港股正處於3月份急插後的反彈修正階段，但已彈多咗，中短期將尋頂，恒指23,800點屬好淡分界線，建議投資者趁高減持股票。
他指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，港股併發症會陸續浮現，並集中在最弱的板塊，如銀行及保險股，其中滙豐控股(00005)不派息就是一個警號。另見墨西哥披索及土耳其里拉等新興市場貨幣瘋狂貶值，亦證明環球經濟及股市危機四伏。
所以，他建議投資者將由股票中套現的現金轉買黃金相關資產，例如SPDR金ETF(02840)或金礦股等，因在量寬及零息環境，以及市場避險情緒仍高漲時，金價有望創歷史新高，升穿每安士2,000美元，但提醒金礦股未必跟足金價升勢，所以挑選金礦股時需要留意其黃金蘊藏量及採購成本等指標，首選山東黃金(01787)。
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