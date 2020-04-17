【高盛推介】騰訊逼近一年高位　淡倉明顯較活躍

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(16日)突破400港元，收市升約3%。周五(17日)早段繼續上升，高見419.6元，逼近420元的一年高位，及後升幅收窄。

而以過去1個月計，騰訊已累計升約19%，同期恒指則累計升約6%。有券商料騰訊今年首季非國際財務報告準則純利可達230.38億元人民幣，按年升10%。該行維持「增持」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續追捧淡倉，當中認沽證於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約3,500萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。而熊證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約3,760萬元，當中昨日佔約1,290萬元。

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