【專家樓評】劉嘉輝：次季一手樓以中小型戶為主

回顧今年首季，受疫情影響，首季一手推盤量顯著減少，期內新盤成交量錄約2,400伙，按季下跌達2成。至於按呎價劃分，當中平均呎價逾15,000至20,000元之單位銷售比率較高，佔約1,000伙；其次為15,000元或以下之單位，涉約900伙。換言之，平均呎價20,000元或以下之單位沽近2,000伙。

反觀，平均呎價逾20,000元至30,000元、甚至逾30,000元水平之單位成交比率相當低，反映現階段發展商推售項目以中小型單位為主，而平均呎價在20,000元以下之新盤亦較受市場歡迎。

展望第2季，筆者預期新盤推盤量將會有所提升，惟相信仍會繼續以中小型單位為主。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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