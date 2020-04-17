港元拆息︰1個月回升至1.57厘
2020年04月17日 11:47
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.89厘；1星期升至1.26厘；與樓按相關的1個月轉升至1.57厘；3個月再降至1.89厘。
17/4/2020
隔夜 0.89714厘
1星期 1.26726厘
2星期 1.41179厘
1個月 1.57714厘
2個月 1.78702厘
3個月 1.89869厘
6個月 1.95071厘
12個月 1.95446厘
16/4/2020
隔夜 0.88393厘
1星期 1.19018厘
2星期 1.34613厘
1個月 1.56316厘
2個月 1.80661厘
3個月 1.90012厘
6個月 1.95071厘
12個月 1.95589厘
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