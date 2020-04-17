【大師睇市】反彈浪持續　炒個股為主！

訊匯證券行政總裁沈振盈首先同大家報平安，因身體抱恙，復活節期間缺席多個節目，但現時已康復，多謝觀眾的關心！

他表示，港股周五(17日)一度飆高逾600點，大勢與早前預期的一樣，維持大漲小回格局向上，料整個反彈浪料會持續。他指，疫情最壞的時間已在3月反映，3月下旬後上升趨勢已逐步形成。

大師補充，股市不會待疫情完結才會升，美股已由低位反彈逾6,000點，恒指亦回升逾3,000點。早前利淡消息滿天飛，不排除是因為大戶營造市場恐慌氣氛，逼散戶低位沽貨的伎倆。因此在早前疫情高峰期時，他建議投資者即使唔趁低買貨，亦不要在低位做淡。

他又指，始終利好消息仍未完全反映。例如今早傳出瑞德西韋治療新冠肺炎效果顯著，帶動道期急升，美國亦發出分階段重啟經濟活動指引。再下一個消息要睇內地召開兩會，料將營造良好氣氛，到利好消息出晒時，即是獲利時機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200