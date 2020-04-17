金沙中國宣布不派末期息　為十年以來首次

該公司於公告內列出近期澳門博彩業經營的情況，表示自2020年1月起到訪澳門的人次大幅減少，乃由於新型冠狀病毒全球大流行對旅遊及社交活動產生的強烈遏制效應、中國政府暫停批出准許中國內地居民前往澳門的簽證及團體旅遊計劃、澳門、香港及中國內地若干城市及地區的隔離檢疫措施、旅遊及入境限制及條件、暫停澳門及區域內的渡輪服務及其他交通方式，以及最近根據個人的居住地及近期旅遊史，而禁止其入境或對其加強隔離檢疫要求。

澳門政府已公布，與去年同期相比，今年1月由中國內地前往澳門的訪客總數下降14.9%(訪客人次於農曆新年首7日下降83%)，而2月下降97.2%。同時澳門政府亦宣布，今年1月、2月及3月每月博彩業總收益分別下降11.3%、87.8%及79.7%。

金沙中國又指出，冠狀病毒全球大流行對全球經濟帶來的當前及潛在重大影響，公司將持續審視局勢及監察市況。

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