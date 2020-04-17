【全球救市】聯儲局資產負債表規模又新高　資金捧垃圾債

外媒報道，截至周三(15日)為止一周，美國聯儲局資產負債表規模達到6.42萬億美元，再創新高。主要因當局為應對新冠疫情對經濟的打擊，啟動無限量寬，以維持市場運作。

自3月初以來，聯儲局將利率降至零、重啟買債並推出前所未有的一系列措施，維持信貸流動，提振企業及家庭信心。

另方面，截至周三當周，全球湧入垃圾債券投資基金規模創下史上單周最多的105億美元。據EPER Global數據，流入垃圾債共同基金和指數股票型基金(ETF)較兩周前創下的歷史新高多49%，大部分流入美國的基金，佔86億美元。而Refinitiv Lipper數據亦顯示，流入美國垃圾債基金金額為76.6億美元，為統計以來最高。

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