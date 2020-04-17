【零售浩劫】佐丹奴首季銷售額按年挫34.6%

期內香港及澳門，以及中國內地的銷售額分別下挫51.1%及48.8%，各報1.1億及1.51億元。貢獻最大的亞太其他地區銷售額為2.91億元，按年跌26.8%。

公司指出，自新冠肺炎大流行以來，許多國家已實施公共衛生措施和「封城」，導致社會和商業活動停頓。此外，中美貿易爭端結果亦尚未清晰。凡此種種因素均嚴重影響消費者情緒及多個市場中公司店舖的客流量。

於2020年3月31日集團的現金及銀行結存(扣除銀行貸款後)約10.37億元。於該公布日，該狀況尚未發生重大改變。

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