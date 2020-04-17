【瑞通推介】美團再晉身紅底股　資金追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報23,537點，升33點或0.1%。其後美國總統特朗普公布逐步解除經濟活動限制的指引，以及據報Gilead一款藥物治療新型肺炎的成效正面，刺激美股期貨上漲。

恒指周四(16日)曾跌近300點，但逼近10天線(23,846點)有支持，收市險守兩萬四關口，報24,006點，跌138點或0.5%。周五(17日)早段最多回升逾600點，重返24,600點以上，結束兩日跌勢。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾6,300萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,600萬元，反映投資者繼續預期後市將見反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評獲特斯拉最大機構股東蘇格蘭投資基金Baillie Gifford在周二(14日)增持，持股量由原來的4.9%，增至5%，成為美團第四大股東。該股周四再度升抵100元關，但未能企穩，收市升1%，收報98.85元，連升4個交易日，累漲2.1%，已收復各移動平均線。股份周五早段上漲逾2%，曾重上102元，重返2月時的平台區水平。該股周四錄2.82億元北水淨流入，是北水淨買入最多的個股。輪證資金流方面，周四分別有1萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。

大型科技股受資金追捧，阿里巴巴周四以全日最高位202.8元收市，升2.4%，是1個多月以來首次收市企穩200元關。股份連升4個交易日，累漲6.6%。若以上月低見的167.6元計，更累升21%，技術走勢向好。消息方面，特斯拉於阿里巴巴旗下天貓開設內地首間第三方平台官方旗艦店。另市場預期恒生指數公司下月就同股不同權以及第二上市公司會否獲納入恒指選股範疇公布結果。阿里周五早段曾漲逾4%，一度升至211.8元，創近兩個月高。周四分別有208萬和40萬元淨流入其好倉和淡倉。

傳新加坡石油貿易商興隆集團拖欠包括滙豐控股在內多家銀行最少30億美元，加上數間國際大型銀行的首季業績差過市場預期，拖累滙豐周四顯著受壓，最多曾挫3.0%至39.35元，收市仍跌2.2%，報39.7元，失守10天線以及40元關口。早前滙豐除淨後應英國監管部門要求，突然宣布取消派息，股價曾急挫至37.6元的逾11年低位，此水平可視為短線重要支持。股份周五早段隨市回穩，曾重上40元關。周四分別有834萬和165萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港交易所將於下月7日公布首季業績。另港交所旗下前海聯合交易中心計劃在政策支持的前提下探討「商品通」。港交所近日於10天和50天線之間上落，周四下跌0.8%，收報244.8元。股份周五早段升逾2%，升破250元，結束兩日跌勢。周四有70萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有64萬元淨流出。

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