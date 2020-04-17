新冠肺炎：庫克指Apple將強勢走出疫情危機

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克表示，新冠肺炎疫情大流行是「充滿不確定性和壓力的時刻」，但他對公司將強勢走出疫情危機充滿信心，就好像擺脫2008年經濟衰退以及1990年代末公司幾近破產一樣。

外電引述消息報道，庫克在周四(16日)主持召開全公司的網上會議，期間指出在疫情來襲時，公司的資產負債表強健，公司亦將繼續大力投資於研發和未來產品。

庫克稱，「如果我們繼續專注做自己最擅長的事情、繼續投資、明智經營並協同決策、照顧好團隊、團隊做好其工作，我認為沒有任何理由不樂觀。」

當被問及會否裁員，他重申，公司財務狀況強健，即使分店於短暫關閉期間亦有向員工支付薪酬，雖然公司受到疫情危機的影響，但重心放在長期營運，而不是短期調整。

事實上，Apple近來推出新款MacBook Air、iPad Pro和iPhone SE，庫克稱，自己由1998年加入公司時，公司發表第一代iMac面臨財務方面的挑戰，後來該款產品讓公司從谷底翻身；2010年金融海嘯過後不久，公司推出第一代iPad。現在，公司也會以同樣方式度過疫情帶來的衝擊。

此前有報道指出，Apple計劃秋季發表5G版iPhone，並準備在2021或2022年推出虛擬實境(VR)頭戴裝置，也傳出Mac電腦將改為採用自行研發的處理器，另公司正在研發擴增實境(AR)眼鏡、自駕車技術等。

Apple營運總監Jeff Williams表示，疫情讓公司開發健康產品的工作重要性大增，這包含Apple Watch而且「不僅僅侷限於手腕」。他還說，疫情大流行促使各國更積極幫助Apple推出Apple Watch的心電圖功能。

雖然目前仍未能確認Apple員工何時能重返辦公室工作，但庫克表示，當員工重返辦公室時，可能會實施體溫檢測和保持社交距離的措施，也有可能進行新冠肺炎病毒檢測，但目前尚無計劃。

至於零售門市復業，Apple員工已經開始接受網上培訓課程，並透過各種網上會議做準備。同日，Apple宣布其位於南韓的直營店將於周六(18日)恢復營業，是在3月宣布關閉全球大中華區以外門市之後，Apple零售門市首度復業。

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