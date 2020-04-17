國泰航空關閉所有美國外站 逾200空服員被炒
2020年04月17日 12:31
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(Getty Images圖片)
因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)疑不敵新冠肺炎疫情，欲第三度關閉外站救亡。東網取得國泰航空一份內部通告，內容表明疫情進一步打擊公司業務，在考慮多個選項後決定關閉所有美國外站。消息指，200多名駐美國外站的機艙服務員將被解僱，改由香港機艙服務員執飛美國航線。
國泰向駐美國外站的機艙服務員發出內部通告，表明目前僅餘客運需求已消失，其客運機隊亦幾乎停飛，本月每周僅剩下兩班往返洛杉磯的航班，故在考慮多個選項後，作出關閉所有美國外站的決定，形容決定非常艱難，並已就此通知美國空中服務員協會(AFA-CWA)。
國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏回應指，該批美國外站的機艙服務員雖不屬其工會會員，惟美國疫情嚴重，當地市民紛紛失業，工會早前亦曾向公司反映，冀公司可在艱難時候保住每一個人的工作。她解釋，駐美國的機艙服務員受所持牌照限制，只能執飛特定型號的飛機，近兩個月來「都得番好少工開」，認為公司「呢個時候炒咁多人好不近人情」。
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