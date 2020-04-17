國泰航空關閉所有美國外站　逾200空服員被炒

國泰向駐美國外站的機艙服務員發出內部通告，表明目前僅餘客運需求已消失，其客運機隊亦幾乎停飛，本月每周僅剩下兩班往返洛杉磯的航班，故在考慮多個選項後，作出關閉所有美國外站的決定，形容決定非常艱難，並已就此通知美國空中服務員協會(AFA-CWA)。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏回應指，該批美國外站的機艙服務員雖不屬其工會會員，惟美國疫情嚴重，當地市民紛紛失業，工會早前亦曾向公司反映，冀公司可在艱難時候保住每一個人的工作。她解釋，駐美國的機艙服務員受所持牌照限制，只能執飛特定型號的飛機，近兩個月來「都得番好少工開」，認為公司「呢個時候炒咁多人好不近人情」。

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