【全球攬炒】大鑊了！美國小企業貸款援助計劃「乾塘」

外媒報道，美國小型企業管理局SBA)表示，該局已經停止接受借款申請和新貸款方的加入，因為旨在幫助小企業熬過疫情危機的3,490億美元聯邦救濟計劃的資金已經用盡。全美獨立企業聯盟(NFIB)總裁Brad Close直言，「小企業最擔心的情況真的發生了」！

SBA稱，如果沒有更多資金，許多向銀行申請貸款的小企業將無法獲得幫助。由於這項聯邦救濟計劃遵循「先到先得」原則，推出僅兩周，已沒有資金可讓SBA用於對額外貸款提供擔保。

截至周四(16日)上午，SBA報告稱已批准了超過160萬份申請，總額約3,380億美元。這是SBA批准貸款方放貸的資金總量，並非實際發到借款人手裡的數額。

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