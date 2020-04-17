【深度解構】內地經濟將否極泰來？專家分析最新投資部署！

國家統計局公布，中國第1季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，為1992年有紀錄以來首現負增長；前值增長6%。統計局指出，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，第2季經濟表現會更好，好過第1季是一個基本趨勢。如果新冠肺炎疫情沒有出現較大影響，下半年的社會經濟也會比上半年更好。到底第2季投資該如何部署，快睇專家分析！

【麥格理Larry Hu：內地經濟將呈W形復甦】

麥格理經濟學家Larry Hu認為，內地首季GDP按年下降6.8%，考慮到市場普遍預期該數字將下降5%至10%，這一數字雖然不好但並不令人驚訝。基本上，今年2月是內地經濟最低點，該行維持內地第2季GDP增長1.3%和全年增長1.4%的預測，並預計今年內地經濟將呈現W形復甦。

他預計，內地的政策寬鬆將繼續，短期內決策者可能會降低存款利率以增強信心。展望未來，內地將繼續堅守當前的降息周期。不過，大規模的刺激措施不會很快出現，部分原因是由於現有的供應瓶頸，在這種瓶頸下刺激措施可能會導致通脹壓力。此外，在如此多的不確定因素中，決策者仍在等待更清晰的指引。

該行又預期，3月份的經濟封鎖有所緩解，但人們仍然不願出門。隨着擔憂逐漸紓緩，預計消費將引​​領第2季的復甦。同時，由於全球經濟放緩，第2季出口可能會惡化。不過，該行較其他人更關心內地房地產，因為房地產市場，尤其是低端城市的房地產市場，更受價格動能的驅動而不是實際需求的驅動。此外，北京不太可能像2015年那樣放寬房地產政策。

【摩根資管：仍存下行壓力 需保持多元化投資】

摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，由於各地在第一季按取了嚴格的隔離措施，服務業受到的影響最為嚴重，第三產業增加值萎縮9.6%。同時，限工限產措施亦導致第二產業增加值按年下降5.2%。但隨着國內疫情得到控制，復工復產進程在3月份開始加速，當月的經濟活動數據，包括工業增加值、固定資產投資和社會消費品零售等指標較前兩個月都有顯著改善。

朱指出，未來的增長前景將在很大程度上取決於疫情在中國以外地區的變化和防控措施的進展，包括疫苗和藥物研發的情況。目前來看，中國增長前景仍然面臨下行壓力。外需方面，由於歐美主要國家仍然保持嚴格的隔離措施，中國的出口增長面臨繼續走弱的壓力。

內需方面，出於對二次爆發的顧慮，國內的部分服務行業，如體育賽事和電影院線，5月份或仍難以恢復營業，這對增長亦會造成一定影響。

不過，他認為上行風險亦在上升，若在治療手段方面獲得突破，海外或將迅速迎來經濟活動復甦的拐點，也有助於提升中國經濟反彈的速度。在政策方面，他相信中國將繼續通過下調中期借貸便利(MLF)利率和定向寬鬆的措施支持實體經濟的融資需要。

他建議，投資者仍然需要保持多元化和均衡配置以應對市場風險，債券資產將繼續從國內外的寬鬆政策中獲益。在股票方面，當前的估值水平對長期投資者具有吸引力，科技、醫藥和必需消費等行業的優質企業在疫情中也獲得了中短期業績的增長，投資者可以選擇基本面穩健的上市公司進行長期布局。

【經濟學家沈建光：料今季錄正增長 惟不會V彈】

京東數字科技首席經濟學家沈建光認為符合預期，因今年1月和2月的中國GDP合計大概收縮10%，在3月情況改善下，令首季負增長6.8%很正常。畢竟疫情對首季中國經濟衝擊最大，很多工廠停工、商店關門，令經濟活動停頓。疫情對全球經濟的影響亦相若。

他預期內地第2季經濟將大幅改善，現時不少內地企業復工復產進度大概有80%至90%，部分大企業產能接近完全回復。只是現時面對歐美國家仍封城、封路，出口受影響，相信看不到內地經濟會出現「V形」反彈，但第2季錄按年正增長還是問題不大。現時環球疫情形勢仍不明朗，全年計，若中國GDP錄3%增長已非常好，錄5%增長更是非常優秀。

【澳新銀行楊宇霆：汽車消費政策支持效用下半年始浮現】

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，第1季的收縮幅度未算太大。隨着內地第2季開始復工復產、服務業逐漸回復正常，預期今季情況會較第1季好。不過，在新冠肺炎疫情全球大流行的影響下，訂單需求暫時仍會較弱。若然環球疫情持續改善，他料中國GDP全年或有1至2%的增長。

至於首季社會消費品零售總額78,580億元人民幣，按年下降19%。他指隨着疫情在內地緩和，按月比較肯定會變好。雖然疫情影響外出消費，但網購反而增加，部分產品如衞生用品的銷量亦上升。至於內地汽車消費的復甦，相信最快要到下半年，政策的支持效用才會浮現。

【中大李兆波：今年GDP增長或可「保4」】

香港中文大學商學院高級講師李兆波表示，內地GDP首季收縮情況較預期大，畢竟內地首季是新冠肺炎疫情最嚴峻的時候，但當4月開始陸續復工，第2季GDP情況將會較第1季好。

若然全球疫情其後逐步緩和，消費重拾，中國有機會力保4%至5%的全年GDP增長。不過，其後還要視乎歐美國家會否「秋後算帳」，指摘內地最初隱瞞疫情，並發起貿易抵制、命令外國公司撤出中國等行動。他認為，現時內地需求仍弱，投資中資股要小心選擇。

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