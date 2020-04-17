【全球攬炒】首季強積金資產蒸發千億　打工仔人均蝕近2.6萬

財富管理顧問公司駿隆表示，截至4月14日，該月駿隆強積金綜合指數回報為3.6%，年初至今為負8.4%；而3月每名香港打工仔的強積金平均蝕15,555港元，今年首季則平均蝕25,983元。

該集團常務董事陳銳隆解釋，各地股市受疫情影響，令3月跌幅持續擴大，中港市場經歷調整後，擁有相對較強防守性，由於預期市場最壞情況已出現，高風險投資者長線可考慮分段吸納，低風險投資者短期則可考慮防守性較高類別資產。

值得留意，4月首兩星期駿隆強積金股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數回報皆錄得升幅。陳表示，未來兩周市況出現大跌的機會不大，認為本月強積金綜合指數回報可達約3%至4%，相信及至5月仍有不俗表現。

至於強積金今年全年表現，他預期，若有1%至2%正回報已屬不錯，不擔心會出現「見紅」。

該集團執行董事王玉麟指出，因投資虧損，強積金資產總額在第1季減少約1,000億元，單是3月的投資損失接近700億元。該機構預計，第一季的強積金供款將下降大概5%至10%。

王又指，3月出現不少基金轉換，約有22億元流向股票基金、8億元流向低風險基金，形容成員對市況看法呈現「兩極化」，轉換基金的高頻率趨勢料將繼續。

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