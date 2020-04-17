銀行業推「預先批核還息不還本」　料逾八成企業客受惠

香港金融管理局今日(17日)聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，推出「預先批核還息不還本」安排予合資格企業客戶，計劃涵蓋年度營業額在8億港元或以下，以及現時沒有逾期還款或逾期不多於30日的企業客戶，估計可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶。

值得留意，合資格客戶於5月1日至10月31日6個月期間的所有貸款本金還款獲自動延期，一般貸款(包括循環貸款)的本金還款延期6個月，貿易融資貸款因應其短期性質，本金還款延期3個月；計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款。

銀行會盡早通知合資格客戶，合資格客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節；及金管局已發信要求所有銀行參與計劃，並已得到協調機制內的11家主要銀行支持。

該局指，鑑於疫情嚴峻，銀行業認為應爭取盡早推出計劃，以減輕企業面對的現金流壓力。由於這是一個全新計劃，而計劃需要在短時間內推出，局方已提醒銀行應調配足夠人手確保計劃運作暢順，並設立專線方便客戶查詢。該局會密切監察計劃推出後的運作情況，與銀行業保持緊密聯繫，不時檢視並優化安排。

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