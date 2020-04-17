父母資助首期　屯門華樂大廈減至399萬售

中原曾慧敬表示，上車盤集中地之一的屯門區成交活躍，400萬港元以內的細價盤非常搶手，近日華樂大廈高層F室，實用面積320方呎，兩房間隔，無樓睇，即將交吉，叫價410萬元，議價後以399萬元成交，呎價12,469元。

據悉，買家為同區年輕上車客，獲父母資助首期置業，見上址樓價吸引即入市。原業主於2015年2月以240.8萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利158.2萬元或66%。

曾稱，華樂大廈一向由用家主導，放盤業主議價空間有限，交投疏落，2019年全年只有5宗成交。隨着近期業主叫價態度軟化，樓價回落至400萬元左右，吸引買家入市，本月連錄3宗成交。該廈目前約有8個放盤，最平叫價410萬元起。

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