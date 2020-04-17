仍未見底！屯門屋苑兩房戶月租低至8500元

中原劉子揚表示，屯門豐景園本月錄得約4宗租務成交，平均呎租約28港元。疫情影響下，租金跟隨樓價回落，部分租盤減至低於市價，租客加快承租。

其中1座中層1室，實用面積309方呎，兩房間隔，以8,500元租出，呎租約27.5元。近期同類單位市值月租約9,000至9,500元，是次成交租金明顯低於市價。

據了解，新租客為區內客，見單位內櫳企理，租金吸引，快速拍板承租。據悉，業主於2016年以約283萬元購入上址，現租出單位，租金回報約3.6厘。

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