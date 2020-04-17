愈遲買愈平？城中駅套三房單位一日跌價27萬

中原柯勇表示，將軍澳城中駅6座中層D室，實用面積633方呎，套三房間隔，向翠綠山景，剛以936萬港元易手，呎價14,787元。

上址於3月開價980萬元，本月初調整至948萬元即獲洽購，最終累減44萬元易手。原業主於2006年9月以329萬元購入上址，持貨近14年，帳面獲利607萬元離場，單位升值逾1.8倍。

事實上，城中駅對上一宗同類型單位成交於1日前錄得，一伙實用面積同屬633方呎的6座中高層D室，以963萬元易手，呎價15,213元。事隔一天，做價即時回落27萬元或2.8%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200