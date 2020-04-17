新冠肺炎：惠譽料內房合同銷售額或最多挫15%

惠譽評級大中華區房地產評級聯席主管鄭俊英於電話會議中稱，受新冠肺炎疫情拖累，全行業合同銷售額或最多下降15%，在成本可控下，相關跌幅對大部分發行人而言並無太大影響。不過，若市場未能在短期內復甦，銷售額跌幅攀升至20%以上，受評發行人評級調整的可能性將顯著增加。

他表示，今年首兩個月全國合同銷售額下挫20%至40%，至3月有所回升。大部分售樓處已重新營業，項目建設亦已基本恢復。據開發商公告，3月實現銷售額平均已達到去年同期大約80%，惟現在預言該行業已全面復甦仍為時過早。

他指出，大部分房企的流動性及再融資風險可控，少數融資記錄不佳、銷售業績低下的小型房企今年將面臨較大的再融資壓力。此類發行人常常依賴於出售未竣工的專案去回籠現金，觸發負面評級行動的可能性較高。

鄭又指，早幾年開發商已經預視行業會收縮、整合，並已開始拓展其他業務尋求轉型，如發展電動車、遊樂園、酒店及商場等業態，相信疫情會加速行業整合。

他相信，中央堅持房住不炒，即使想行業穩定、健康發展，不會直接將資金挪到房地產行業，以免行業過熱，並對金融系統構成壓力，但預料當局在小政策上可以放鬆，如加快發行額度審批等。

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