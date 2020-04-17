【高盛推介】恒指過夜部署　可留意遠熊或Put

高盛(亞洲)有限責任公司：受惠於新冠肺炎疫情有新良好進展，恒指周五(17日)發力反彈，早上高開451點後升幅擴大，最高見24,666點。

觀察恒指認股證資金流向，可見不論認購證及認沽證，於近期皆獲資部署。當中認沽證於過去5個交易日共錄得約1,770萬港元資金流入。

熊證54540，收回價26,000點，行使價26,100點，換股比率20,000，槓桿比率13.5倍，低面值遠牛，適合過夜操作。熊證62709，收回價25,500點，行使價25,600點，換股比率20,000，槓桿比率20.2倍，低面值遠牛，適合過夜操作。

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