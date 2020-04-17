【專家樓評】陳坤興：新盤銷售停頓　二手交投轉活

在政府「限聚令」實施下，發展商亦實施一系列措施以規管參觀新盤示範單位安排，新盤市場的睇樓氣氛自然「大打折扣」。個別發展商即時押後部分新盤推售部署，令近期新盤銷售亦主要集中貨尾單位，新盤銷量亦顯著回落，市場已幾近進入「休漁期」，與「限聚令」實施是一脈相承。

不過與此同時，不少客源轉投二手市場，加上近月樓價已持續整固，經濟持續不景，失業率上升，以至股票市場回落，部分業主或許因應自家的財務需要，因而急於在市場上減價求售，往往需要低於市價放售，二手市場逐成為買家「尋寶」樂園，相信這個情況在4月份仍會持續。然而，期望隨着疫情回落，樓市會於下月轉趨活躍。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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