華興證券：中國經濟最困難時期已過去

中國首季經濟按年收縮6.8%，差過市場普遍預期，是1992年開始公布有關數據以來首次出現負數。華興證券認爲，中國經濟已經探底，並將在接下來的幾個季度內企穩反彈，預計第3季度和第4季度GDP按年分別增長到6.3%與6.5%。

不過，該行基於3月份和第1季度的數據，以及疫情對生産、投資、消費及進出口的影響，下調2020年第二季度和全年的GDP增長預測，由按年增長5%和3.5%，分別下調至2.5%和2.5%。最樂觀情況下，今年第2季及全年GDP將按年增長4%及3.1%；最壞情況下，第2季將錄得零增長，全年GDP僅增1.3%。

該行預期，逆周期調控措施和需求釋放，有助於宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈。中國在政策寬鬆和刺激措施上具備更大靈活性，又預計4月20日1年期LPR報價將與MLF利率下調20個基點的幅度一致，直接推動企業貸款利率更大幅度下調。

該行指，中國現時主要風險包括消費和內需不振、全球經濟衰退導致外需疲弱、供應鏈受干擾、就業壓力、政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期等。

從來自用電、交通、出行等多方面的高頻數據來看，生産經營、商務活動和消費者信心正在逐步恢復。由於疫情防控形勢持續向好，復工復産加快推進。華興證券宏觀及策略研究主管龐溟認爲，只要疫情不出現重大反覆，中國經濟面臨的最困難時期已經過去，但由於疫情正在全世界蔓延導致全球經濟增長放緩，恢復到疫情前水平仍需時。

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